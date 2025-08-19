Защитник СКА нашёл плюс в переезде «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербург

Защитник СКА Сергей Сапего оценил переезд «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербург. В межсезонье китайский клуб сменил название, а также место прописки. Ближайший сезон команда проведёт на «СКА-Арене».

— В Петербурге будет вторая команда в КХЛ — «Шанхай». Не боитесь конкуренции?

— Да нет. Здорово, что теперь на выезд на одну команду меньше будет. Будет близко. Ещё и знакомая нам «СКА-Арена».

— Как отреагировали на возвращение СКА в Ледовый дворец?

— Нормально. Тоже знакомая нам арена. Всегда хорошая, шумная поддержка. Здорово, что будем снова там играть.

— От таких частых переездов не устаёте?

— Да нет. Всё нормально, — приводит слова Сапего «Спорт день за днем».