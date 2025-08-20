Канадский новичок московского «Динамо» рассказал о первом разговоре с Кудашовым

Нападающий московского «Динамо» Девин Броссо рассказал о первом разговоре с главным тренером команды Алексеем Кудашовым.

– Вы новичок в «Динамо»: замечаете разницу между сборами в других командах и предсезонкой здесь?

– Чувствую себя хорошо в «Динамо». Всегда классно, когда приезжаешь на сборы с новой командой, знакомишься с игроками и сразу же заводишь новых друзей. Это сложные сборы, но, думаю, они объединяют нас как команду. Вижу, что этот тренировочный лагерь немного отличается от других. Мы очень тесно взаимодействуем на сборах и усердно работаем вместе каждый день, что делает наш коллектив сплочённым.

– Общались ли с кем-то из игроков перед переходом в «Динамо»?

– Общался с некоторыми ребятами, с которыми познакомился в ходе карьеры. Например, с Максимом Комтуа я тренировался этим летом. Максим и Седрик Пакетт тоже из Монреаля, как и я. Это облегчило знакомство с одноклубниками. Впрочем, когда играешь три-четыре года в КХЛ, знакомишься и с другими ребятами в лиге, поэтому здесь встретил уже много знакомых лиц.

– Разговаривали ли с главным тренером Алексеем Кудашовым? Можете сказать, что понимаете его требования?

– Говорили с ним, как только подписал контракт. У нас общие цели и ожидания от сезона. Было приятно заранее поговорить с тренером, постараюсь максимально помочь команде. Думаю, все ждут от «Динамо» победы в Кубке Гагарина», — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Девином Броссо читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.