Плющев: на сегодняшний день «Шанхай Дрэгонс» – «серая лошадка» КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев сомневается, что «Шанхай Дрэгонс» будет бороться за Кубок Гагарина. Ранее китайский клуб сменил название с «Куньлунь Ред Стар» и на следующий сезон переехал в Санкт-Петербург, где будет выступать на «СКА Арене».

«На сегодняшний день «Шанхай Дрэгонс» – «серая лошадка» КХЛ. Клуб поменял название, спонсора и, возможно, сделал неплохие новые приобретения. На мой взгляд, эта команда для того, чтобы просто поучаствовать в турнире.

Возможно, у них есть какие-то большие амбиции, но вряд ли они что-то покажут за сезон. В лучшем случае – борьба за плей-офф», – цитирует Плющева «Советский спорт».