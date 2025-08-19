Скидки
«Молодёжи повезло с наставником». Быков высоко оценил перспективы СКА с Ларионовым

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что Игорь Ларионов сумеет привести СКА к успеху. Специалист возглавил СКА в межсезонье, ранее Ларионов был главным тренером «Торпедо».

«Хорошо знаю Игоря Ларионова по нашему хоккейному прошлому. Могу сказать, что Ларионов имеет громадный опыт. Это безусловно. Как хоккеист он выиграл все возможные трофеи и уже набрался необходимой практики в работе на тренерском поприще. СКА уже имеет победный опыт. Мы это помним по прошлым годам.

Сейчас в клубе делается большой акцент на внедрение молодых талантливых хоккеистов из своей академии в дополнение к лидерам команды. Думаю, что опыт Ларионова как бывшего игрока и знающего наставника поможет молодым талантам раскрыть свой потенциал.

В СКА всегда ставили большие цели и задачи в чемпионате КХЛ. Сейчас, как мне кажется, необходимо терпение, потому что работа с молодыми игроками требует времени. В Петербурге начинается интересный процесс развития. Молодёжи СКА повезло с наставником. У них будет уникальный шанс работать с таким профессионалом», — цитирует Быкова «Советский спорт».

