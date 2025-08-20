Скидки
Хоккей Новости

Канадец Девин Броссо объяснил, зачем он подрался с российским голкипером в матче КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Девин Броссо объяснил, зачем он подрался с российским голкипером в матче КХЛ. Канадский форвард, выступая за «Куньлунь», подрался с голкипером «Сочи» Михаилом Бердиным.

– Многие отмечают ваш эмоциональный, временами агрессивный стиль игры, иногда сравнивая с Комтуа. Как думаете, вы похожи?
– Болельщики увидят, что мы играем в похожем стиле – жёстко опекаем игроков соперника. Всегда стараюсь сделать для победы всё, что в моих силах. Поэтому эмоции иногда берут верх.

– Однажды вы даже подрались с вратарём…
– Да, в прошлом году. Новый опыт для меня. Но думаю, это часть игры, драка в том матче вытекала из логики встречи. Знаете, это точно не то, что я ищу, но иногда это просто способ помочь команде. Если моим партнёрам нужна помощь – не постесняюсь и не отступлю.

– Иногда тренеры не одобряют чрезмерной эмоциональности.
– Думаю, тренеры знают меня как эмоционального игрока и всё понимают, поэтому особо не переживаю по этому поводу. Как я уже сказал, драки — это не то, к чему стремлюсь. Но уверен, ребята и болельщики оценят мою вовлечённость», — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Девином Броссо читайте на «Чемпионате»:
«Русский язык сложен. Но без него в России не обойтись». Интервью с канадцем из «Динамо»
Эксклюзив
«Русский язык сложен. Но без него в России не обойтись». Интервью с канадцем из «Динамо»
