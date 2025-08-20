Броссо — о смерти Мартемьянова: новость о его кончине была шоком для меня

Нападающий московского «Динамо» Девин Броссо заявил, что для него стала шоком смерть бывшего главного тренера «Амура» Андрея Мартемьянова. Ранее канадский форвард выступал за хабаровский клуб под руководством специалиста.
– Не могу не задать печальный вопрос. В прошлом году вы играли под руководством Андрея Мартемьянова. Недавно он ушёл из жизни. Каким его запомнили?
– Мартемьянов тренировал нашу команду не столь долго. Могу сказать, что благодаря своей харизме он умел зарядить всех вокруг. Новость о его кончине была шоком для меня», — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.