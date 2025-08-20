Скидки
Броссо — о Демидове: невероятный хоккеист. Уверен, он добьётся успеха в НХЛ

Аудио-версия:
Нападающий московского «Динамо» Девин Броссо назвал форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова невероятным хоккеистом.

– Есть ли команда в НХЛ, за которой особенно следите?
– Сложно родиться рядом с Монреалем и не болеть за местную команду. До сих пор порой смотрю матчи «Канадиенс» и обсуждаю их со своими родными и близкими.

– Молодой российский талант Иван Демидов как раз проведёт первый полноценный сезон за «Монреаль». Как оцените его игру?
– Жду с нетерпением. Друзья спрашивали меня о нём. Не раз говорил, что он невероятный хоккеист. Да, Иван молод, но уверен, справится с давлением и добьётся успеха.

– Долго ли ему придётся привыкать к особенностям новой лиги?
– Мне кажется, быстро. Смотрел несколько матчей с его участием в конце прошлого сезона. Он очень умный и обученный игрок с великолепным катанием. Поэтому никаких проблем с адаптацией возникнуть не должно. Главное, будет возможность проявить себя», — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

