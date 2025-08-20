Канадский новичок «Динамо» ответил, намерен ли он получить гражданство России

Канадский нападающий московского «Динамо» Девин Броссо ответил, намерен ли он получить гражданство России.

– После тренировки вы общались с Седриком Пакеттом. Недавно он стал гражданином России. Не думали сами о такой возможности?

– Пока не было таких мыслей. Разговоров на эту тему представители команд со мной не заводили. Но говорил с Седриком и знаю, что он рад такому решению. В прошлом году я играл с Кэмом Ли, который тоже стал россиянином. Это был важный момент для него.

– Русский язык учите?

– Стараюсь по мере возможностей. Русский сложен для изучения. Однако с русскоязычными товарищами по команде, болельщиками и персоналом без знания языка в России просто не обойтись», — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.