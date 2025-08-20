Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский новичок «Динамо» ответил, намерен ли он получить гражданство России

Канадский новичок «Динамо» ответил, намерен ли он получить гражданство России
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский нападающий московского «Динамо» Девин Броссо ответил, намерен ли он получить гражданство России.

– После тренировки вы общались с Седриком Пакеттом. Недавно он стал гражданином России. Не думали сами о такой возможности?
– Пока не было таких мыслей. Разговоров на эту тему представители команд со мной не заводили. Но говорил с Седриком и знаю, что он рад такому решению. В прошлом году я играл с Кэмом Ли, который тоже стал россиянином. Это был важный момент для него.

– Русский язык учите?
– Стараюсь по мере возможностей. Русский сложен для изучения. Однако с русскоязычными товарищами по команде, болельщиками и персоналом без знания языка в России просто не обойтись», — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Девином Броссо читайте на «Чемпионате»:
«Русский язык сложен. Но без него в России не обойтись». Интервью с канадцем из «Динамо»
Эксклюзив
«Русский язык сложен. Но без него в России не обойтись». Интервью с канадцем из «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android