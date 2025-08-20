Скидки
Новичок «Динамо» из Канады назвал Москву одним из самых красивых городов мира

Канадский нападающий московского «Динамо» Девин Броссо назвал Москву одним из самых красивых городов мира.

– К Москве уже привыкли, играя за «Куньлунь»?
– О, да, люблю Москву. Это один из самых красивых городов мира. Рядом с этим городом отыграл пару лет, теперь мне удалось снова сюда вернуться. В Москве прекрасные люди и особенная кухня, а у «Динамо» ещё и отличная поддержка фанатов. Счастлив жить тут.

– Какие места для прогулок в Москве самые любимые?
– Больше всего нравится ходить на рождественский фестиваль, который проходит каждый год на Красной площади. Очень хочу посетить его и в этот раз, если появится возможность. Также люблю ходить в бани и кафе», — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

