Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Броссо — о перелётах с «Амуром»: сложно. Как будто теряешь весь день

Броссо — о перелётах с «Амуром»: сложно. Как будто теряешь весь день
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Девин Броссо заявил, что ему сложно давались многочисленные длительные перелёты во время выступления за «Амур».

– Насколько тяжело было летать на такие большие расстояния во время выступлений за «Амур»?
– Было нелегко, дело не только в самих перелётах, но и в смене часовых поясов. Особенно сложно приходилось по возвращении в Хабаровск – ты как будто теряешь весь день. Рад, что в этом году не придётся проходить через это так часто.

– В Хабаровске особая атмосфера и своя кухня. Успели полюбить икру?
– Конечно. Успел попробовать её ещё в Москве, когда играл за «Куньлунь». Жизнь в Хабаровске помогла дополнить знания о русской культуре, дегустация блюд – один из ключевых моментов в понимании традиций страны.

– Чем особенно порадовал Хабаровск?
– Когда впервые ехал в Хабаровск, не знал, чего ожидать. Но Хабаровск оказался очень приятным городом, в нём живут приветливые люди. Обычно, когда приезжаешь в другой город на гостевую игру, нет времени на осмотр достопримечательностей. Во время выступления за «Амур» удалось насладиться красивыми берегами реки, пообедать в ресторанах и кафе», — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Девином Броссо читайте на «Чемпионате»:
«Русский язык сложен. Но без него в России не обойтись». Интервью с канадцем из «Динамо»
Эксклюзив
«Русский язык сложен. Но без него в России не обойтись». Интервью с канадцем из «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android