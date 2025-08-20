Броссо — о перелётах с «Амуром»: сложно. Как будто теряешь весь день

Нападающий московского «Динамо» Девин Броссо заявил, что ему сложно давались многочисленные длительные перелёты во время выступления за «Амур».

– Насколько тяжело было летать на такие большие расстояния во время выступлений за «Амур»?

– Было нелегко, дело не только в самих перелётах, но и в смене часовых поясов. Особенно сложно приходилось по возвращении в Хабаровск – ты как будто теряешь весь день. Рад, что в этом году не придётся проходить через это так часто.

– В Хабаровске особая атмосфера и своя кухня. Успели полюбить икру?

– Конечно. Успел попробовать её ещё в Москве, когда играл за «Куньлунь». Жизнь в Хабаровске помогла дополнить знания о русской культуре, дегустация блюд – один из ключевых моментов в понимании традиций страны.

– Чем особенно порадовал Хабаровск?

– Когда впервые ехал в Хабаровск, не знал, чего ожидать. Но Хабаровск оказался очень приятным городом, в нём живут приветливые люди. Обычно, когда приезжаешь в другой город на гостевую игру, нет времени на осмотр достопримечательностей. Во время выступления за «Амур» удалось насладиться красивыми берегами реки, пообедать в ресторанах и кафе», — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.