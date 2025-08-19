Главный тренер «Лады» Миронов подвёл итоги победного товарищеского матча с «Ак Барсом»

Главный тренер «Лады» Борис Миронов подвёл итоги победного товарищеского матча с «Ак Барсом», в котором тольяттинская команда одержала победу со счётом 2:1 по буллитам.

«Всех болельщиков поздравляю с победой и благодарю за поддержку! Приятно, когда люди приходят, болеют, помогают вести команду вперёд. В первом периоде было очень много суеты. Во втором совершили ошибки и пропустили, но к третьему отрезку прибавили в игре. Ребята молодцы, не опустили руки, вышли и доиграли матч, доведя его до победы, поэтому им спасибо большое. Немного отдохнём и готовимся дальше к турниру в Челябинске. Впереди много работы», — цитирует Миронова пресс-служба клуба.