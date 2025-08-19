Скидки
Каменский — о СКА: Ларионов сможет создать сильную команду, если ему дадут время

Комментарии

Олимпийский чемпион по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский верит, что Игорь Ларионов построит хорошую команду в СКА. Специалист возглавил петербургский клуб в межсезонье после трёх лет работы в «Торпедо».

«Игорь — легендарный хоккеист, он выиграл всё что можно в хоккее. Уверен, Ларионов сможет создать сильную команду, если ему дадут время и возможности. СКА всегда был лидером чемпионата, посмотрим, что будет дальше. Команда способна показывать отличную игру», — цитирует Каменского «Советский спорт».

Лучшим результатом Ларионова на посту главного тренера является выход с «Торпедо» во второй раунд Кубка Гагарина.

Комментарии
