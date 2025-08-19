Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Педан — об игре СКА при Ларионове: изменений в сравнении с предыдущим тренером много

Педан — об игре СКА при Ларионове: изменений в сравнении с предыдущим тренером много
Комментарии

Защитник СКА Андрей Педан рассказал об изменениях в петербургском клубе после назначения нового главного тренера Игоря Ларионова. Ранее клуб возглавлял Роман Ротенберг, который был отправлен в отставку в межсезонье и вошёл в совет директоров московского «Динамо».

«У Ларионова очень интересный хоккей. Думаю, по первой предсезонной игре это было заметно. Стало больше движения, меньше вбросов. Изменений в сравнении с предыдущим тренером много, насколько изменилась команда в процентном соотношении не измеришь», — цитирует Педана Metaratings.

В первой товарищеской игре под руководством Ларионова СКА одержал победу со счётом 5:2 над «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Материалы по теме
«Молодёжи повезло с наставником». Быков высоко оценил перспективы СКА с Ларионовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android