Педан — об игре СКА при Ларионове: изменений в сравнении с предыдущим тренером много

Защитник СКА Андрей Педан рассказал об изменениях в петербургском клубе после назначения нового главного тренера Игоря Ларионова. Ранее клуб возглавлял Роман Ротенберг, который был отправлен в отставку в межсезонье и вошёл в совет директоров московского «Динамо».

«У Ларионова очень интересный хоккей. Думаю, по первой предсезонной игре это было заметно. Стало больше движения, меньше вбросов. Изменений в сравнении с предыдущим тренером много, насколько изменилась команда в процентном соотношении не измеришь», — цитирует Педана Metaratings.

В первой товарищеской игре под руководством Ларионова СКА одержал победу со счётом 5:2 над «Динамо» из Санкт-Петербурга.