Игрок Матча звёзд КХЛ Грецкий заявил об уходе из «Амура»

28-летний белорусский форвард хабаровского «Амура» Вячеслав Грецкий, который в 2020 году участвовал в Матче звёзд КХЛ, объявил об уходе из состава дальневосточного клуба.

«Любимый Хабаровск, сложно подобрать слова, чтобы написать, как я благодарен тому времени, что провёл здесь. Уезжая после сезона, невозможно было насмотреться на величие Амура и прекрасный закат, хотелось обойти все любимые места, потому что мы не знали вернёмся ли сюда ещё.

Я был горд представлять честь Хабаровского края и надевать майку «Амура», я отдавался на 200%, чтобы наши болельщики услышали гимн ХК «Амур» и увидели победную «рыбку». Искренне благодарен каждому болельщику, кто писал и поддерживал меня, нашу семью и команду!

Я благодарю тебя, Хабаровск, и говорю: «До свидания!» С первого дня и до конца ты в сердце!» — написал Грецкий в соцсетях.

Напомним, Грецкий провёл в «Амуре» три сезона. В прошедшем сезоне он принял участие в 64 играх, где заработал восемь (5+3) результативных очков.

