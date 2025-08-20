Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная США объявила расширенный список игроков для подготовки к Олимпийским играм — 2026

Сборная США объявила расширенный список игроков для подготовки к Олимпийским играм — 2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная США объявила рассширенный список игроков для подготовки к Олимпийским играм — 2026, в который попали 44 хоккеиста – 4 вратаря, 16 защитников и 24 нападающих. С 26 по 27 августа сборная США проведет мероприятия вне льда. Лагерь состоится в Плимуте (штат Мичиган).

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук, ранее включённый в число первых шести игроков в заявке команды на турнир, тоже был приглашён, но не сможет приехать из-за травмы.

Вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»), Джереми Свейман («Бостон»), Джоуи Даккур («Сиэтл»).

Защитники: Куинн Хьюз («Ванкувер»), Чарли Макэвой («Бостон»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Зак Веренски («Коламбус»), Сет Джонс («Флорида»), Джейккоб Славин («Каролина»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Райан Макдона («Тампа»), Брок Фэйбер («Миннесота»), Люк Хьюз, Бретт Пеши (оба – «Нью-Джерси»), Нил Пионк («Виннипег»), Джейк Сандерсон («Оттава»), Брэди Шей («Нэшвилл»), Алекс Власич («Чикаго»), Джексон Лакомб («Анахайм»).

Нападающие: Остон Мэттьюс, Мэттью Нис (оба – «Торонто»), Джек Айкел («Вегас»), Брэди Ткачук, Шейн Пинто (оба – «Оттава»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Патрик Кейн, Дилан Ларкин (оба – «Детройт»), Джей Ти Миллер, Винсент Трочек (оба – «Рейнджерс»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джейсон Робертсон («Даллас»), Брайан Раст («Питтсбург»), Клейтон Келлер, Логан Кули (оба – «Юта»), Мэттью Болди («Миннесота»), Коул Кофилд («Монреаль»), Конор Гарланд («Ванкувер»), Крис Крайдер («Анахайм»), Тейдж Томпсон, Алекс Так (оба – «Баффало»), Брок Нелсон («Колорадо»), Фрэнк Назар («Чикаго»).

Материалы по теме
Джейк Эттингер высказался о возможном участии в Олимпиаде-2026 в составе сборной США
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android