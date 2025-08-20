Скидки
Березин о решении «Лады» расторгнуть с ним контракт: в КХЛ уже ничто не должно шокировать

Березин о решении «Лады» расторгнуть с ним контракт: в КХЛ уже ничто не должно шокировать
Защитник Максим Березин высказался о решении «Лады» расторгнуть с ним контракт. В минувшем сезоне Березин выходил на площадку в первой паре обороны и стал лучшим бомбардиром тольяттинцев среди защитников – за 66 матчей в регулярном чемпионате КХЛ он заработал 13 (4+9) очков при показателе полезности «+1».

– После турнира в Беларуси состоялся разговор с главным тренером [Борисом Мироновым] и генеральным менеджером [Сергеем Гомоляко]. Тренер сказал, что он так видит ситуацию с защитниками и что это общее решение с менеджментом.

– Ваша реакция?
– Удивление. За два сезона в «Ладе» пропустил лишь три матча из 136, пользовался доверием тренеров, получил максимальное игровое время – и капитанскую повязку. Вроде бы ничто не говорило о возможном расторжении. Тем более что хорошо прошёл первую часть тренировочного лагеря, тесты. Функционально чувствовал себя в форме, близкой к оптимальной.

– Вы удивились решению руководства – или были им шокированы?
– Знаете, этим летом на рынке КХЛ уже ничто не должно шокировать. Ведущие игроки многих команд вынуждены менять клубы, трансферная политика непредсказуемая и жёсткая. Поэтому моя реакция – не шок, а удивление, – цитирует Березина Russia-hockey.ru.

«Лада» расторгла контракты с нападающим Юртайкиным и защитником Березиным
