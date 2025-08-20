Скидки
Бывший нападающий клубов КХЛ Патрик Торесен стал менеджером сборной Норвегии

Бывший нападающий клубов КХЛ Патрик Торесен стал менеджером сборной Норвегии
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Патрик Торесен стал менеджером сборной Норвегии. Ранее 41-летний Торесен объявил о завершении карьеры хоккеиста. Контракт рассчитан сроком на два года.

В новой роли Торесен будет заниматься коммуникацией с кандидатами в сборную и их клубами. Также он будет помогать Федерации хоккея Норвегии в подборе тренеров и будет участвовать в определении состава национальной команды.

«Мне приятно занять эту должность сразу же после завершения карьеры. Я выступал вместе со многими игроками, с которыми мне теперь предстоит работать», – цитирует Торесена NRK.

Торесен провёл 105 матчей за сборную Норвегии на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Комментарии
