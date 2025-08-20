Бывший нападающий клубов КХЛ Патрик Торесен стал менеджером сборной Норвегии. Ранее 41-летний Торесен объявил о завершении карьеры хоккеиста. Контракт рассчитан сроком на два года.

В новой роли Торесен будет заниматься коммуникацией с кандидатами в сборную и их клубами. Также он будет помогать Федерации хоккея Норвегии в подборе тренеров и будет участвовать в определении состава национальной команды.

«Мне приятно занять эту должность сразу же после завершения карьеры. Я выступал вместе со многими игроками, с которыми мне теперь предстоит работать», – цитирует Торесена NRK.

Торесен провёл 105 матчей за сборную Норвегии на Олимпиадах и чемпионатах мира.