Хоккей

Никита Чибриков вошёл в число лучших проспектов «Виннипега» по версии Daily Faceoff

Никита Чибриков вошёл в число лучших проспектов «Виннипега» по версии Daily Faceoff
Нападающий Никита Чибриков вошёл в десятку лучших проспектов «Виннипег Джетс» по версии Daily Faceoff.

В рейтинг были включены хоккеисты, которые провели не более 50 матчей в НХЛ. При этом не включались вратари старше 25 лет и полевые игроки старше 23 лет.

1. Брэйден Ягер, нападающий, 20 лет («Манитоба», АХЛ).
2. Элиас Саломонссон, защитник, 20 лет («Манитоба», АХЛ).
3. Брэд Ламберт, нападающий, 21 год («Манитоба», АХЛ).
4. Колби Барлоу, нападающий, 20 лет («Манитоба», АХЛ).
5. Саша Бумединн, защитник, 18 лет, (Бостонский университет, NCAA).
6. Никита Чибриков, нападающий, 22 года («Манитоба», АХЛ).
7. Альфонс Фрей, защитник, 19 лет («Тимро», SHL).
8. Кирон Уолтон, нападающий, 19 лет («Садбери», OHL).
9. Кевин Хе, нападающий, 19 лет («Ниагара», OHL).
10. Джейкоб Жюльен, нападающий, 20 лет («Манитоба», АХЛ).

