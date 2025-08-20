Скидки
Джош Ливо провёл первую тренировку в составе «Трактора»

Джош Ливо провёл первую тренировку в составе «Трактора»
Нападающий Джош Ливо провёл первую тренировку в составе «Трактора». Ранее канадский форвард расторг контракт с «Салаватом Юлаевым» и подписал соглашение с челябинским клубом.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата Ливо в «Тракторе» составит 90 млн рублей плюс прописана бонусная часть в размере 70 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона.

Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон. Из уфимского клуба 32-летний Ливо ушёл 13 августа по обоюдному согласию.

