Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Трактора»: наше чемпионское окно, я убеждён, ещё не закрылось

Генменеджер «Трактора»: наше чемпионское окно, я убеждён, ещё не закрылось
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков положительно оценил перспективы клуба на завоевание Кубка Гагарина. В прошлом сезоне челябинский клуб вышел в финал, где уступил в серии с «Локомотивом» (1-4).

– Бен Гру, узнав КХЛ, изменил своё мнение о нашем чемпионате?
– Безусловно, он стал опытнее и информированнее. Бен узнал многих игроков в лиге, со многими перед подписанием беседовал лично.

– Не было ли ощущения, что чемпионское окно «Трактора» закрывается, только-только открывшись? Шабанов ещё не уехал в НХЛ, Кравцов был на месте, Фукале в воротах…
– Наша команда действительно могла завоевать Кубок Гагарина. Это чемпионское окно, я убежден, ещё не закрылось. Наши амбиции по-прежнему высокие. При этом мы не улетели ни в какую эйфорию, — цитирует Волкова Sport24.

Материалы по теме
«Полцарства не готовы были отдавать». В «Тракторе» рассказали о переговорах с Денисенко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android