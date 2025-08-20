Генменеджер «Трактора»: наше чемпионское окно, я убеждён, ещё не закрылось

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков положительно оценил перспективы клуба на завоевание Кубка Гагарина. В прошлом сезоне челябинский клуб вышел в финал, где уступил в серии с «Локомотивом» (1-4).

– Бен Гру, узнав КХЛ, изменил своё мнение о нашем чемпионате?

– Безусловно, он стал опытнее и информированнее. Бен узнал многих игроков в лиге, со многими перед подписанием беседовал лично.

– Не было ли ощущения, что чемпионское окно «Трактора» закрывается, только-только открывшись? Шабанов ещё не уехал в НХЛ, Кравцов был на месте, Фукале в воротах…

– Наша команда действительно могла завоевать Кубок Гагарина. Это чемпионское окно, я убежден, ещё не закрылось. Наши амбиции по-прежнему высокие. При этом мы не улетели ни в какую эйфорию, — цитирует Волкова Sport24.