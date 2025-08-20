«Мы не нашли ему замену». Тамбиев — о главной потере для «Адмирала» в межсезонье

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал уход форварда Никиты Сошникова главной потерей для владивостокского клуба. 31-летний нападающий в межсезонье подписал контракт с «Сибирью».

– Чей уход считаете главной потерей в межсезонье?

– Никиты Сошникова, однозначно. На сегодняшний день мы не нашли ему замену. Да, незаменимых нет, но пока прямой альтернативы не вижу. Надеюсь, это только пока. Также жаль было расставаться с Джеком Родевальдом. Я хотел, чтобы он остался, но переговоры вёл не я, удержать его не удалось.

Ну и вратарь, конечно. Андрей Мишуров провёл очень яркий сезон, развился у нас. Мне нравится его характер: он из третьего вратаря превратился в первого! Андрей после неудачных матчей всегда мог собраться и следующий играл намного лучше. Он всегда выкладывался, проявлял характер, боролся, и – в подтверждение моих слов – ему всё возвращалось. Он всегда был победителем, потому что отдавался полностью. Вот этих ребят я бы выделил, сезон покажет, нашли ли мы им замену. Посмотрим, как будут выглядеть легионеры – Кайл Олсон, Дмитро Тимашов, Адам Хуска.

– А можно ли было удержать Сошникова?

– Понимаете, я не веду переговоры, этим занимается спортивный директор. Я высказываю только своё желание. Конечно, Сошникова я хотел бы оставить. Он большой профессионал: приходил рано, уходил поздно, всё время дорабатывал, постоянный велосипед, постоянный массаж. Я люблю профессионалов, мне нравится с ними работать.

Да, характер у Никиты сложный, но я про него сразу всё понял: он лидер по натуре. Я не мешал проявлять лидерские качества, сделал его капитаном, и такое доверие дало ему дополнительный толчок. В целом мы дорожим каждым игроком, каждой личностью, у нас нет возможности ими разбрасываться, — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

В прошлом сезоне Сошников провёл 57 матчей за «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 41 (22+19) очко. В плей-офф на счету Сошникова 5 (3+2) очков в пяти играх серии с «Трактором».