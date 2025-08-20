Двукратный олимпийский чемпион назвал лучший трансфер игрока в межсезонье КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов назвал переход нападающего Николая Коваленко в ЦСКА лучшим в межсезонье. Прошлый сезон форвард провёл в НХЛ.

«Лучшие переходы в межсезонье КХЛ? На первое место я бы поставил ЦСКА. Они взяли Николая Коваленко. Он отлично играл за «Торпедо». Сейчас, я думаю, пройдя НХЛ, он получил опыт. Можно сказать, конечно, что у него там не сложилось. Хотя предложение от ЦСКА могло быть поинтереснее.

Я думаю, что это серьёзное усиление для ЦСКА. Будет интересно понаблюдать за его игрой. Если отмечать усиления других команд, то еще назову Ткачёва и Голдобина. Это действительно топовые усиления как для Магнитогорска, так и для Питера», – цитирует Касатонова «Советский спорт».