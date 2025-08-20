«Авангард» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча Кубка Блинова начнётся в 16:30 мск
Сегодня, 20 августа, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между местным «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
20 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Для «Авангарда» этот матч станет первым товарищеским в текущее межсезонье. «Сибирь» уже провела две контрольные встречи в Новосибирске и одержала в них победы — 4:3 над «Соколом» и 4:0 над «Динамо-Алтай».
В прошлом году обладателем Кубка Блинова стал ярославский «Локомотив». «Авангард» занял третье место, «Сибирь» расположилась на четвёртой строчке традиционного предсезонного турнира в Омске.
