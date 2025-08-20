Скидки
Стали известны главные тренеры команд хоккейного матча звёзд в Екатеринбурге

Стали известны главные тренеры команд хоккейного матча звёзд в Екатеринбурге. Владимир Крикунов и Александр Якушев станут главными тренерами команд на матче звёзд хоккея в Екатеринбурге, который будет посвящён олимпийскому чемпиону, двукратному обладателю Кубка Стэнли Павлу Дацюку. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия. Матч пройдёт 30 августа.

Ранее организаторы сообщали, что в игре планируется участие олимпийских чемпионов Ильи Ковальчука и Кирилла Капризова, чемпионов мира Алексея Морозова, Даниса Зарипова, Максима Афиногенова, а также лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Александра Овечкина.

Ранее была представлена ретроформа матча звёзд мирового хоккея, которая объединит карьерные вехи Павла Дацюка.

