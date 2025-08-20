Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль высказался о новом составе и тренерском штабе команды

Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль высказался о новом составе и тренерском штабе ярославского клуба. В межсезонье Игорь Никитин покинул пост главного тренера «Локомотива», а на его место пришёл Боб Хартли. В данный момент «Локомотив» играет с «Северсталью» в рамках предсезонного турнира на Кубок Блинова в Омске. После первого периода счёт не открыт.

«Состав хороший, работаем. Новый тренерский штаб, дают свою установку. Мы все работаем, учимся», — сказал защитник в интервью после первого периода.

Видео доступно в телеграм-канале «Локомотива».

В первом матче под руководством Боба Хартли «Локомотив» обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 2:1.