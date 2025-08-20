Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль высказался о новом составе и тренерском штабе команды
Поделиться
Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль высказался о новом составе и тренерском штабе ярославского клуба. В межсезонье Игорь Никитин покинул пост главного тренера «Локомотива», а на его место пришёл Боб Хартли. В данный момент «Локомотив» играет с «Северсталью» в рамках предсезонного турнира на Кубок Блинова в Омске. После первого периода счёт не открыт.
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
20 августа 2025, среда. 12:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
0 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Садовин (Чебыкин) – 29:34 (5x5)
«Состав хороший, работаем. Новый тренерский штаб, дают свою установку. Мы все работаем, учимся», — сказал защитник в интервью после первого периода.
Видео доступно в телеграм-канале «Локомотива».
В первом матче под руководством Боба Хартли «Локомотив» обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 2:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 августа 2025
-
13:25
-
13:01
-
12:40
-
12:20
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:20
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:30
-
08:15
-
02:08
- 19 августа 2025
-
23:55
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:10
-
21:45
-
21:28
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
20:00
-
19:45