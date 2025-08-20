Максим Рыбин высказался о переходе Николая Голдобина из «Спартака» в СКА

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин оценил переход нападающего Николая Голдобина в СКА. Армейцы забрали форварда с драфта отказов, куда его поместил «Спартак».

– Раньше Ларионов, насколько я знаю, был агентом Голдобина в некоторой степени. Он прекрасно знает Николая как игрока. Рано или поздно бывают такие переходы. Голдобин оказался не нужен «Спартаку». Не могу точно сказать, где ему будет лучше. В прошлом сезоне уже ходили такие разговоры, что Голдобина хотят обменять. Сезон всё покажет.

– А где лучше условия: в Москве или Санкт-Петербурге?

– Питер отличный город. Москва тоже понятно – мегаполис. Важно играть в хоккей. А какие условия – это уже другой вопрос. Я бы не стал говорить, где лучше, – цитирует Рыбина «Советский спорт».