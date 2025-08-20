Игорь Акинфеев ответил, хотел бы он сыграть за хоккейный ЦСКА

«Так, наверно, может быть, глобально хотелось бы. Но после двух травм я понимаю, что не могу. Не позволит колено просто даже выйти на лёд. Мне будет больно или ещё что-то. Не дай бог, что-то ещё повредишь. Лучше спокойно без хоккея пожить», — сказал Акинфеев в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».

39-летний вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев является лидером по проценту отражённых ударов в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

Действующее трудовое соглашение Акинфеева с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.