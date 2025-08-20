Оши — о переломе ноги у Овечкина: следующим утром он сказал мне: «Я в порядке, детка»

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши оценил скорость восстановления российского форварда Александра Овечкина после перелома, полученного в прошлом сезоне. Капитан «Вашингтона» сломал ногу 18 ноября в матче с «Ютой». 29 декабря он вышел на лёд в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) и забросил шайбу.

«Я увидел его на следующее утро. Сижу, разгадываю кроссворд, и он входит на костылях и говорит: «Я в порядке, детка. В порядке».

Я посмотрел на его рентгеновские снимки. Это был не маленький осколочный перелом или трещина. Кость была сломана пополам. Я подумал: «О, чёрт». У меня был спиральный перелом, тогда мне поставили пластину и винты выше лодыжки.

Я говорю ему: «Это отстой. Пройдёт пара месяцев, прежде чем ты снова сможешь кататься». Он такой: «Нет, я выйду на лёд через две недели». Я ему: «У тебя нет никаких шансов». Он: «Увидишь, я буду на льду через две недели».

Через две недели Овечкин прислал мне видео. Он не катался, но двигался по льду в коньках. Я такой: «Чувак, ты с ума сошёл!» – сказал Оши в подкасте NHL Unscripted with Virk and Demers.