«Северсталь» обыграла «Локомотив» в первом матче на Кубке Блинова

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился первый матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между ярославским «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью». Победу со счётом 2:0 в упорной встрече одержали хоккеисты «Северстали».

На 30-й минуте счёт открыл нападающий «Северстали» Олег Садовин с передачи Николая Чебыкина. На последней минуте матча пустые ворота поразил Тимофей Давыдов. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер «Северстали» Александр Самойлов.

Для «Северстали» этот матч стал первым во время текущей предсезонной подготовки. «Локомотив» ранее обыграл «Торпедо» в товарищеском матче со счётом 2:1.

В следующем матче на турнире «Локомотив» сыграет с новосибирской «Сибирью» 21 августа. «Северсталь» встретится с «Нефтехимиком» 22 августа.