Бывший хоккеист Геннадий Столяров назначен на должность в московском «Динамо». Как сообщает пресс-служба бело-голубых, Столяров займёт должность специалиста по спортивному менеджменту.

Во время игровой карьеры воспитанник бело-голубых выступал за многие клубы страны, становился серебряным призёром чемпионата КХЛ и обладателем Кубка Континента в 2016 году, а также завоевал серебряные медали чешской Экстралиги в 2022-м.

Столяров завершил игровую карьеру в 38 лет. Хоккеист ранее выступал в КХЛ за московское и рижское «Динамо», ХК МВД, «Барыс», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА, «Нефтехимик», «Витязь» и «Спартак». Он является финалистом Кубка Гагарина — 2010 в составе ХК МВД, а также розыгрыша 2016 года, выступая за ЦСКА.