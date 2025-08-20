Скидки
Спунер — о переходе в «Шанхай Дрэгонс»: рад оказаться в Питере, я хотел играть здесь

Спунер — о переходе в «Шанхай Дрэгонс»: рад оказаться в Питере, я хотел играть здесь
Новичок «Шанхай Дрэгонс» Райан Спунер поделился эмоциями от перехода в китайскую команду и заявил, что всегда хотел играть в Санкт-Петербурге. Следующий сезоне КХЛ «Шанхай Дрэгонс» проведёт в Санкт-Петербурге и будет выступать на «СКА Арене».

«Перелёт прошёл лучше, чем год назад. Тогда я летел 44 часа, а сейчас — всего-то 21. Рад наконец-то добраться до Питера. Сезон скоро стартует, мы его очень ждём. Рад оказаться в Питере, я хотел играть здесь. Это мой седьмой сезон в КХЛ, жду его с нетерпением.

Я спросил о Жераре Галлане у тех из своих друзей, кто у него играл, и общее мнение было таким: он один из лучших тренеров, у которых ты мог бы играть. Он всегда горой за игроков», — цитирует Спунера пресс-служба клуба.

Прошлый сезон Спунер провёл в «Авангарде», за который сыграл 67 матчей, записав в свой актив 10 голов и 32 результативные передачи.

