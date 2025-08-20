Хет-трик Буруянова помог «Спартаку» обыграть «Торпедо» в товарищеском матче
Поделиться
В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился товарищеский матч между «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». Результативная встреча завершилась победой красно-белых со счётом 6:3.
Товарищеские матчи (клубы)
20 августа 2025, среда. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Шавин (Шевченко) – 01:45 (5x5) 1:1 Буруянов (Орлов) – 06:41 (5x5) 2:1 Буруянов (Пашин, Локхарт) – 34:32 (5x5) 3:1 Воробьёв (Пашин, Локхарт) – 38:40 (5x5) 4:1 Локхарт (Пашин) – 47:48 (5x5) 4:2 Шавин (Артамонов, Шевченко) – 48:20 (5x5) 5:2 Пашин (Соловьёв) – 57:11 (en) 6:2 Буруянов (Пашин, Ефремов) – 58:19 (5x5) 6:3 Сизов (Шевченко) – 58:32 (5x5)
Одним из главных героев матча стал нападающий «Спартака» Александр Пашин, набравший пять очков. На счету форварда красно-белых гол и четыре результативные передачи. Хет-триком отметился новичок «Спартака» Никита Буруянов, забросивший третью шайбу в пустые ворота в концовке матча. У «Торпедо» дублем отметился Никита Шавин, ещё одна шайба на счету Антона Сизова.
Следующие свои матчи команды проведут в рамках турнира на Кубок мэра Москвы.
Комментарии
- 20 августа 2025
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:11
-
14:55
-
14:30
-
14:13
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:01
-
12:40
-
12:20
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:20
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:30
-
08:15
-
02:08
- 19 августа 2025
-
23:55
-
23:40
-
23:20
-
23:00