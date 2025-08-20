Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спартак — Торпедо, результат матча 20 августа 2025, счёт 6:3, товарищеский матч

Хет-трик Буруянова помог «Спартаку» обыграть «Торпедо» в товарищеском матче
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился товарищеский матч между «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». Результативная встреча завершилась победой красно-белых со счётом 6:3.

Товарищеские матчи (клубы)
20 августа 2025, среда. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Шавин (Шевченко) – 01:45 (5x5)     1:1 Буруянов (Орлов) – 06:41 (5x5)     2:1 Буруянов (Пашин, Локхарт) – 34:32 (5x5)     3:1 Воробьёв (Пашин, Локхарт) – 38:40 (5x5)     4:1 Локхарт (Пашин) – 47:48 (5x5)     4:2 Шавин (Артамонов, Шевченко) – 48:20 (5x5)     5:2 Пашин (Соловьёв) – 57:11 (en)     6:2 Буруянов (Пашин, Ефремов) – 58:19 (5x5)     6:3 Сизов (Шевченко) – 58:32 (5x5)    

Одним из главных героев матча стал нападающий «Спартака» Александр Пашин, набравший пять очков. На счету форварда красно-белых гол и четыре результативные передачи. Хет-триком отметился новичок «Спартака» Никита Буруянов, забросивший третью шайбу в пустые ворота в концовке матча. У «Торпедо» дублем отметился Никита Шавин, ещё одна шайба на счету Антона Сизова.

Следующие свои матчи команды проведут в рамках турнира на Кубок мэра Москвы.

Материалы по теме
Все довольны, все счастливы. Почему союз Голдобина и СКА видится почти идеальным?
Все довольны, все счастливы. Почему союз Голдобина и СКА видится почти идеальным?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android