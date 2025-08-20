Защитник «Айлендерс» Романов рассказал, в чём уникальность броска Овечкина

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, в чём уникальность броска капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В апреле россиянин в гостевом матче с «Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).

«Самое сложное — это его быстрый, неожиданный, сильный бросок. Он особо шайбу-то не обрабатывает. Он её бросает, куда бы она ни пришла ему, например, в вытянутые руки. Она летит с одинаковой силой, точностью отовсюду. Обычно игрок шайбу принимает, ему нужно её обработать, посмотреть и бросить. А он её принял, и она уже в воротах. В плане скорости, позиции его действия предугадать можно, а бросок — невозможно», — цитирует Романова ТАСС.

Овечкин является девятикратным обладателем трофея «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу по итогам регулярного сезона НХЛ.