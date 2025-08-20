Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Айлендерс» Романов рассказал, в чём уникальность броска Овечкина

Защитник «Айлендерс» Романов рассказал, в чём уникальность броска Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, в чём уникальность броска капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В апреле россиянин в гостевом матче с «Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).

«Самое сложное — это его быстрый, неожиданный, сильный бросок. Он особо шайбу-то не обрабатывает. Он её бросает, куда бы она ни пришла ему, например, в вытянутые руки. Она летит с одинаковой силой, точностью отовсюду. Обычно игрок шайбу принимает, ему нужно её обработать, посмотреть и бросить. А он её принял, и она уже в воротах. В плане скорости, позиции его действия предугадать можно, а бросок — невозможно», — цитирует Романова ТАСС.

Овечкин является девятикратным обладателем трофея «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу по итогам регулярного сезона НХЛ.

Материалы по теме
Оши — о переломе ноги у Овечкина: следующим утром он сказал мне: «Я в порядке, детка»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android