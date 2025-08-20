«Самое быстрое решение в моей жизни». Николай Коваленко рассказал, почему перешёл в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко рассказал о том, как принял решение перейти в ЦСКА, о своём игровом номере и прозвище.

— Какие эмоции от перехода в ЦСКА?

— Я думаю, это было самое быстрое решение в моей жизни. Немного пообщался с женой и вернулся на родину с великолепными ощущениями. Когда узнал, что главным тренером будет Игорь Валерьевич Никитин и он подписал контракт на пять лет, это дало уверенность в будущем, что мы можем построить очень хорошую команду за два-три года.

— С кем из партнёров уже возникла «химия» на льду?

— Я всегда говорил, что мне «химия» с игроками чуть проще даётся, я всегда пытаюсь налаживать контакты, связь. Мы с Зерновым и Бучельниковым катаемся уже второй цикл, хорошо друг друга понимаем. Но это не значит, что я не буду чувствовать связь с другими игроками. Всё равно в сезоне будут изменения, мы не будем играть весь сезон одним звеном.

— Под каким номером будешь играть в ЦСКА?

— 51-й, конечно. Это наша семейная история. Пошло от папы, всегда стараюсь брать этот номер в любой команде.

— Под каким прозвищем тебя знают в команде?

— Русский Танк пока сильно сказано, оставим это прозвище отцу Андрею Николаевичу, а меня ребята могут называть Т-34, — цитирует Коваленко пресс-служба клуба.