Бейсболисты «Детройта» надели майки Фёдорова в честь увековечивания номера россиянина

Бейсболисты «Детройт Тайгерс» Керри Карпентер, Диллон Динглер и Спенсер Торклесон надели игровые майки бывшего нападающего «Детройт Ред Уингз» Сергея Фёдорова в честь увековечивания номера россиянина. Торжественная церемония выведения 91-го номера россиянина пройдёт перед матчем 12 января 2026 года, когда «Детройт Ред Уингз» примет «Каролину Харрикейнз» на стадионе «Литтл Сизарс Арена».

Фото: «Детройт Тайгерс»

Сергей Фёдоров провёл 13 сезонов в составе «Детройт Ред Уингз», трижды становясь обладателем Кубка Стэнли, дважды становясь обладателем «Фрэнк Дж. Селке Трофи», а также обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдси Эворд» в сезоне-1993/1994. В 2017 году Фёдоров был включён в список 100 величайших игроков НХЛ в честь 100-летия лиги. В 2015 году Фёдоров был включён в Зал хоккейной славы, а в 2016 году — в Зал славы ИИХФ.