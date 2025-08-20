Защитник «Локомотива» Гернат рассказал, что Игорь Никитин звал его в ЦСКА

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат заявил, что Игорь Никитин звал его в ЦСКА. Специалист в прошлом сезоне выиграл с ярославским клубом Кубок Гагарина, а в межсезонье стал главным тренером московских армейцев.

— Игорь Никитин звал вас в ЦСКА?

— Да, у нас были разговоры, но остальное комментировать не хочу, — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В чемпионском сезоне Мартин Гернат стал самым результативным защитником «Локомотива» и набрал 36 очков — забросил семь шайб и отдал 29 результативных передач. Ярославский клуб в прошлом сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.