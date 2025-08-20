Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гернат: когда «Локомотив» прошёл «Авангард», все в команде осознали — это наш год

Гернат: когда «Локомотив» прошёл «Авангард», все в команде осознали — это наш год
Комментарии

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат высказался об игре ярославского клуба в прошлом розыгрыше плей-офф КХЛ, где команда стала обладателем Кубка Гагарина.

— Оглядываясь назад, можете сказать, что не было варианта, при котором Локомотив проиграет финал с «Трактором»?
— Когда мы прошли «Авангард» во втором раунде, все в команде осознали, что это наш год. Мы знали, какой ценой даётся победа, особенно после поражения в финале в прошлом году. Все были сфокусированы на том, чтобы пройти в следующий раунд. После победы в серии с «Салаватом» все были готовы выиграть ещё четыре матча. На другой результат мы были не согласны, — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мартином Гернатом читайте на «Чемпионате»:
«Предложения из НХЛ мне не понравились». Почему Гернат остался в «Локомотиве»
Эксклюзив
«Предложения из НХЛ мне не понравились». Почему Гернат остался в «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android