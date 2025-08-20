Гернат: когда «Локомотив» прошёл «Авангард», все в команде осознали — это наш год

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат высказался об игре ярославского клуба в прошлом розыгрыше плей-офф КХЛ, где команда стала обладателем Кубка Гагарина.

— Оглядываясь назад, можете сказать, что не было варианта, при котором Локомотив проиграет финал с «Трактором»?

— Когда мы прошли «Авангард» во втором раунде, все в команде осознали, что это наш год. Мы знали, какой ценой даётся победа, особенно после поражения в финале в прошлом году. Все были сфокусированы на том, чтобы пройти в следующий раунд. После победы в серии с «Салаватом» все были готовы выиграть ещё четыре матча. На другой результат мы были не согласны, — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.