Главная Хоккей Новости

«Барыс» заключил контракт с американским форвардом Тайсом Томпсоном

«Барыс» заключил односторонний контракт с американским форвардом Тайсом Томпсоном, соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Томпсон был задрафтован «Нью Джерси Дэвилз» в 2019 году. Большую часть профессиональной карьеры нападающий провёл в АХЛ. В минувшем сезоне Тайс защищал цвета «Бриджпорта», за 65 матчей он заработал 21 (8+13) очко. В НХЛ на его счету за «Дэвилз» 11 матчей, где форвард отдал одну результативную передачу.

Отметим, что Тайс является братом нападающего «Баффало Сэйбрз» Тейджа Томпсона.

Ранее «Барыс» прекратил сотрудничество с защитником Юрием Паутовым.

