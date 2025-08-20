Гернат: Никитина могу только поблагодарить за всё. Не скажу ни одного плохого слова о нём

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал о работе с бывшим главным тренером ярославского клуба Игорем Никитиным.

— Какую роль Никитин сыграл в вашей карьере?

— Отличный тренер. Могу только поблагодарить его за всё. Он сыграл большую роль в моём переезде в Россию. Это невероятный человек. Мне действительно нравилось работать под его руководством, не могу сказать ни одного плохого слова, — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В чемпионском сезоне Мартин Гернат стал самым результативным защитником «Локомотива» и набрал 36 очков — забросил семь шайб и отдал 29 результативных передач. Ярославский клуб в прошлом сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.