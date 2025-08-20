Скидки
«Авангард» представил форму на Кубок Блинова

«Авангард» представил форму на Кубок Блинова
Комментарии

«Авангард» сыграет Кубок Блинова в форме фарм-клуба из ВХЛ «Омские Крылья», сообщает пресс-служба «ястребов». Cегодня, 20 августа, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт матч между местным «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Для «Авангарда» этот матч станет первым товарищеским в текущее межсезонье.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
20 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
1 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Волков (Якупов) – 04:25 (5x5)    

В прошлом году обладателем Кубка Блинова стал ярославский «Локомотив». «Авангард» занял третье место.

Отметим, что новый сезон омский клуб начнёт домашней игрой с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится в понедельник, 8 сентября, и начнётся в 16:30 мск.

Боб Хартли ответил, насколько для него важен матч с «Авангардом» в Омске на Кубке Блинова
