«Авангард» представил форму на Кубок Блинова

«Авангард» сыграет Кубок Блинова в форме фарм-клуба из ВХЛ «Омские Крылья», сообщает пресс-служба «ястребов». Cегодня, 20 августа, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт матч между местным «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Для «Авангарда» этот матч станет первым товарищеским в текущее межсезонье.

В прошлом году обладателем Кубка Блинова стал ярославский «Локомотив». «Авангард» занял третье место.

Отметим, что новый сезон омский клуб начнёт домашней игрой с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится в понедельник, 8 сентября, и начнётся в 16:30 мск.