Фёдоров предположил, номера каких российских звёзд НХЛ могут быть выведены в будущем

Фёдоров предположил, номера каких российских звёзд НХЛ могут быть выведены в будущем
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров предположил, номера каких российских звёзд НХЛ могут быть выведены командами лиги в будущем.

«К гадалке не ходи, что «восьмёрку» Александра Овечкина в будущем тоже выведут из обращения. Если говорить про действующих игроков, то Саша Овечкин, Женя Малкин, Никита Кучеров и его одноклубник по «Тампе» Андрей Василевский перевернули всю лигу, изменили сознание хоккейных болельщиков. Они играют на столь высоком уровне стабильно, а это нелегко!» — приводит слова Фёдорова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 12 января 2026 года пройдёт торжественная церемония выведения 91-го номера Сергея Фёдорова на домашней игре «Детройт Ред Уингз».

