«Барыс» заключил соглашение с форвардом Кириллом Савицким

«Барыс» заключил односторонний контракт с нападающим Кириллом Савицким, соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Форвард сборной Казахстана выступает за «Барыс» в КХЛ на протяжении пяти последних лет. В 45 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона Савицкий заработал 14 (6+8) очков, играя в среднем по 14 минут и 20 секунд. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 30-летний нападающий сыграл 202 встречи, в которых забросил 34 шайбы и отдал 34 результативные передачи с показателем полезности «-30».

Ранее «Барыс» заключил односторонний контракт с американским форвардом Тайсом Томпсоном.