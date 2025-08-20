Скидки
Хоккей Новости

«Это был самый логичный вариант». Гернат — о решении продлить контракт с «Локомотивом».

«Это был самый логичный вариант». Гернат — о решении продлить контракт с «Локомотивом».
Комментарии

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат высказался о решении продлить контракт с ярославским клубом.

— Насколько реальными были переговоры с ЦСКА и «Авангардом»?
— Слухи всегда возникают. Да, у меня были разговоры, но ничего конкретного. Я взял время на раздумья, чтобы пообщаться с семьёй и принять лучшее решение.

— Получается, «Локомотив» был единственным реальным вариантом в КХЛ?
— Нет, многие команды были заинтересованы. Но, как я и сказал, мы тщательно всё взвесили и выбрали «Локомотив», потому что хорошо знаем это место, а команда осталась практически такой же. Это был самый логичный вариант, — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

