«Это был самый логичный вариант». Гернат — о решении продлить контракт с «Локомотивом».

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат высказался о решении продлить контракт с ярославским клубом.

— Насколько реальными были переговоры с ЦСКА и «Авангардом»?

— Слухи всегда возникают. Да, у меня были разговоры, но ничего конкретного. Я взял время на раздумья, чтобы пообщаться с семьёй и принять лучшее решение.

— Получается, «Локомотив» был единственным реальным вариантом в КХЛ?

— Нет, многие команды были заинтересованы. Но, как я и сказал, мы тщательно всё взвесили и выбрали «Локомотив», потому что хорошо знаем это место, а команда осталась практически такой же. Это был самый логичный вариант, — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.