«Автомобилист» заключил односторонний контракт ВХЛ с 25-летним защитником Даниилом Валитовым. Соглашение рассчитано на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

В системе «Автомобилиста» Даниил выступает с 2016 года с перерывом на сезон-2020/2021. За это время он провёл 122 матча в МХЛ за «Авто» (45 (11+34) очков), 202 матча в ВХЛ за «Горняк» (78 (21+57) очков), а также 48 матчей (2 (1+1) очка) в КХЛ за «Автомобилист». В прошлом сезоне защитник набрал 26 (5+21) очков в 48 играх в составе «Горняка-УГМК» при показателе полезности «+14». Также в его активе гол и результативная передача в семи играх за «Автомобилист».