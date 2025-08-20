Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» заключил односторонний контракт ВХЛ с 25-летним защитником

«Автомобилист» заключил односторонний контракт ВХЛ с 25-летним защитником
Комментарии

«Автомобилист» заключил односторонний контракт ВХЛ с 25-летним защитником Даниилом Валитовым. Соглашение рассчитано на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

В системе «Автомобилиста» Даниил выступает с 2016 года с перерывом на сезон-2020/2021. За это время он провёл 122 матча в МХЛ за «Авто» (45 (11+34) очков), 202 матча в ВХЛ за «Горняк» (78 (21+57) очков), а также 48 матчей (2 (1+1) очка) в КХЛ за «Автомобилист». В прошлом сезоне защитник набрал 26 (5+21) очков в 48 играх в составе «Горняка-УГМК» при показателе полезности «+14». Также в его активе гол и результативная передача в семи играх за «Автомобилист».

Материалы по теме
Три очка Буше в дебютном матче за «Автомобилист» помогли команде обыграть «Салават Юлаев»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android