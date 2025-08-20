Защитник «Локомотива» Гернат высказался о работе с Бобом Хартли

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат высказался о работе с новым главным тренером ярославского клуба Бобом Хартли.

– Как вам перспектива поработать с Бобом Хартли?

– Всё немного поменялось по сравнению с тем, как было во время моего отъезда. Но я в предвкушении, потому что у нас сохранился почти весь состав. Нам нужно следовать указаниям тренерского штаба. Надеюсь, Хартли приведёт нас к успеху, – сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В чемпионском сезоне Мартин Гернат стал самым результативным защитником «Локомотива» и набрал 36 очков — забросил семь шайб и отдал 29 результативных передач. Ярославский клуб в прошлом сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

