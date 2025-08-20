Гернат назвал одно из главных условий нового контракта с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал об условии в новом контракте с железнодорожниками.

– Было ли одним из ваших условий соглашение об отъезде на Олимпиаду в случае вызова и сборной?

– Да, это было одним из главных условий.

– Уже общались на эту тему с Федерацией хоккея Словакии?

– Да, они знают об этом. Знают, что я вернулся в Россию. Посмотрим, как всё сложится, – сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В чемпионском сезоне Мартин Гернат стал самым результативным защитником «Локомотива» и набрал 36 очков — забросил семь шайб и отдал 29 результативных передач. Ярославский клуб в прошлом сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

