«Никогда такого не видел». Защитник «Локомотива» — о снятии «Витязя» с КХЛ

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат высказался об уходе подмосковного «Витязя» из Континентальной хоккейной лиги.

— Следили за тем, что происходило в лиге этим летом?

— Совсем немного.

— Но наверняка знаете, что «Витязь» приостановил выступления в КХЛ?

— Да. Никогда такого не видел. Конечно, деньги важны, но никогда не видел, чтобы команда снималась с турнира, — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, ранее «Витязь» уведомил Континентальную хоккейную лигу о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ вплоть до 2030 года.