Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Никогда такого не видел». Защитник «Локомотива» — о снятии «Витязя» с КХЛ

«Никогда такого не видел». Защитник «Локомотива» — о снятии «Витязя» с КХЛ
Комментарии

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат высказался об уходе подмосковного «Витязя» из Континентальной хоккейной лиги.

— Следили за тем, что происходило в лиге этим летом?
— Совсем немного.

— Но наверняка знаете, что «Витязь» приостановил выступления в КХЛ?
— Да. Никогда такого не видел. Конечно, деньги важны, но никогда не видел, чтобы команда снималась с турнира, — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, ранее «Витязь» уведомил Континентальную хоккейную лигу о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ вплоть до 2030 года.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мартином Гернатом читайте на «Чемпионате»:
«Предложения из НХЛ мне не понравились». Почему Гернат остался в «Локомотиве»
Эксклюзив
«Предложения из НХЛ мне не понравились». Почему Гернат остался в «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android