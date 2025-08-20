Гернат объяснил, почему продлил контракт с «Локомотивом» только в конце лета

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат объяснил, почему продлил контракт с ярославским клубом только в конце лета.

– Вы заставили болельщиков «Локомотива» понервничать. Почему так долго подписывали новый контракт?

– Я ждал предложений из Северной Америки. Но в конце концов после продолжительного лета решил подписать контракт здесь.

– То есть ни одно предложение из-за океана вас не устроило?

– Верно. Я общался со многими командами, но мне ничего не понравилось. Рад, что я вернулся в Ярославль, – сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В чемпионском сезоне Мартин Гернат стал самым результативным защитником «Локомотива» и набрал 36 очков — забросил семь шайб и отдал 29 результативных передач. Ярославский клуб в прошлом сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.