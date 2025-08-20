Гернат рассказал, почему не принял участия в чемпионском параде «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал, почему не принял участия в чемпионском параде железнодорожников 3 августа 2025 года.

— Приглашал ли вас «Локомотив» на чемпионский парад?

— Да, клуб пригласил меня, но в это время я был дома и мне было сложно приехать, потому что это заняло бы очень много времени. Поэтому я решил остаться дома и в это время обсудить продолжение карьеры с семьёй, — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В чемпионском сезоне Мартин Гернат стал самым результативным защитником «Локомотива» и набрал 36 очков — забросил семь шайб и отдал 29 результативных передач. Ярославский клуб в прошлом сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.