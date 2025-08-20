Скидки
Защитник «Локомотива» Гернат назвал претендентов на Кубок Гагарина в предстоящем сезоне

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат назвал претендентов на Кубок Гагарина в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

– От кого, кроме «Локомотива», ожидаете борьбы за кубок в этом сезоне?
– Есть много команд – например, те же «Авангард» и «Трактор». Также ЦСКА, СКА, «Металлург». У многих команд хватает качества, чтобы бороться за чемпионство. Надеюсь, мы сможем защитить титул. Будем идти от игры к игре, пока не хочется заглядывать так далеко вперёд, – сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В чемпионском сезоне Мартин Гернат стал самым результативным защитником «Локомотива» и набрал 36 очков — забросил семь шайб и отдал 29 результативных передач.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мартином Гернатом читайте на «Чемпионате»:
«Предложения из НХЛ мне не понравились». Почему Гернат остался в «Локомотиве»
«Предложения из НХЛ мне не понравились». Почему Гернат остался в «Локомотиве»
